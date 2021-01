Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de janeiro de 2021.

Série A do Brasileirão retoma jogos na próxima quarta (6)

Início de ano e muito trabalho pela frente para as seleções brasileiras de futebol. A equipe masculina tem as eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa América e Jogos Olímpicos. A principal masculina, além das eliminatórias, defende o título da Copa América. A seleção olímpica masculina vai em busca do bicampeonato, e a seleção feminina vai tentar conquistar seu primeiro ouro olímpico.

Com relação aos campeonatos brasileiros, as rodadas só pararam praticamente nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro. A 28ª oitava rodada do Campeonato Brasileiro série A tem início nesta quarta-feira (6). A liderança continua com São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional. Vasco da Gama, Goiás, Botafogo e Coritiba continuam na luta para saírem do rebaixamento.

O América Mineiro assumiu a liderança da Série B, ao derrotar, no sábado, a equipe do Guarani, por 1 a 0. A confirmação da liderança aconteceu neste domingo, com o empate da Chapecoense em 0 a 0 com a equipe do Brasil de Pelotas. Juventude e CSA completam o G-4. Náutico, Paraná, Botafogo de São Paulo e Oeste permanecem na zona de rebaixamento. O Cruzeiro figura na décima segunda colocação.

A série C do Brasileirão continua com as disputas da segunda fase. Pelo grupo C, Brusque e Ituano, e pelo grupo D, Remo e Paysandu estão na liderança e seguem na luta do título da competição.

Pelas quartas de final da série D, Mirassol, Floresta e Novorizontino venceram seus adversários e levam vantagem no jogo da volta. Marcílio Dias e Altos não saíram do 1 a 1 e decidem no segundo encontro.

Dá pra acreditar? O Mesquita, considerado o pior time da terceira divisão do campeonato carioca, foi disputar uma partida oficial com o Bela Vista, no Estádio Alzirão, em Itaboraí, interior do Rio de Janeiro. Acabou perdendo por W.O.

Aí, vocês vão questionar: mas você acabou de dizer que eles foram, como foi isso? Eu explico: eles simplesmente esqueceram de levar o uniforme. A distância entre os dois municípios é de 75 quilômetros. E, pra piorar a situação do Mesquita, na rodada seguinte, tomou uma cossa de nove a zero do Barra da Tijuca. Coisas do Futebol.