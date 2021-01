Gastronomia – Receita de Rubafava

Você vai precisar de:

500g de fava

500g de arroz branco

1,5 litro de água

500g de charque picada e dessalgada

300g de bacon picado

2 calabresas em rodelas

3 tabletes de caldo de costela

1 caixa de creme de leite

500g de queijo mussarela ralado

2 cebolas grandes picadas

10 dentes de alho picados

1 maço de coentro picado

4 tomates sem sementes picados

1 cl. sopa de colorau

2 cl. sopa de molho de pimenta

MODO DE PREPARO

– Antes de tudo. Ferva a fava em 3 águas e escorra para retirar o amargor.

– Numa panela de pressão coloque a fava, o caldo de costela, a charque, metade do cheiro verde, o colorau, um pouco da cebola e do alho e só um pouco do tomate. Agora acrescente toda a água e leve a panela fechada ao fogo por 3 minutos na pressão. Desligue a panela. Retire a pressão e passe a fava numa peneira. Reserve o caldo e a fava.

– Em uma panela grande coloque o bacon para fritar em sua própria banha. Acrescente as calabresas e frite tudo muito bem, junto com a cebola e o alho. Coloque o arroz, misture bem e cozinhe com o caldo da fava. Se necessário acrescente um pouco mais de água.

– Quando o arroz estiver cozido, misture a fava e o creme de leite junto com o queijo e o cheiro verde e, também, os tomates picados.

– Misture tudo para que fique bem cremoso..