Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Torta cremosa de frango

Você vai precisar de:

Massa

2 xc. chá de arroz cozido

2 xc. chá de leite

1/2 xc. chá de óleo

1/2 xc. chá de queijo ralado

3 ovos

1 xc. chá de farinha de trigo

1 cl. sopa de fermento em pó

Sal a gosto

1 pitada de glutamato monossódico

Recheio

1 peito de frango cozidos e desfiados, refogado com alho, cebola e salsinha

1 lata de ervilha

2 tomates picados

1 cebola picada

Azeitonas picadinhas

3 ovos cozidos picados

1 lata de molho de tomate refogado

Requeijão cremoso para montar

MODO DE PREPARO

– Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador. Coloque metade da massa em uma forma untada e polvilhada. Misture os ingredientes do recheio e coloque sobre a massa.

– Cubra com requeijão cremoso e por cima coloque o restante da massa.

– Coloque para assar em forno pré-aquecido até quando enfiar o palito ele saia seco.

Olha, gente, esta torta é um espetáculo!!! De comer de joelhos…