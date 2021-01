Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de frango agridoce

Você vai precisar de:

1 kg de filé de peito de frango em cubos

2 claras

4 cl. sopa de molho de soja

1 xc. chá de caldo de galinha

1 cl. sopa de amido de milho

1 cebola grande picada

4 cl. sopa de cebolinha picada

1 pimentão vermelho picado

1 xc. de abacaxi picado

½ xc. de amendoim torrado

Um pouco de glutamato monossódico

3 cl. sopa de extrato de tomate

3 cl. sopa de banha de porco hidrogenada

MODO DE PREPARO

– Deixe o frango marinando por 20 minutos no molho de soja, no caldo de legumes, no glutamato, no amido e nas claras.

– Aqueça a banha em uma panela, escorra o frango e refogue bem no óleo bem quente.

– Reserve o tempero do frango.

– Quando estiver bem refogado, acrescente a cebola, o pimenta, o abacaxi e o amendoim.

– Refogue um pouco e coloque o caldo do tempero do frango que estava reservado e o extrato de tomate. Deixe refogar tudo muito bem.