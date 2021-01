Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Delícia de biscoito e chocolate

Você vai precisar de:

500g de biscoito maisena

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

3 gemas

2 cl. sopa de essência de baunilha

1 copo de requeijão

1 xc. de açúcar de confeiteiro

1 cl. de sopa de amido

3 xc. de leite

3 cl. sopa de chocolate em pó

MODO DE PREPARO

– Misture o creme de leite e o leite condensado com 2 xícaras de leite, as gemas, a essência de baunilha e o amido. Leve ao fogo até formar um creme.

– Divida o creme e em uma das parte acrescente o chocolate em pó.

Molhe os biscoitos no leite e com uma parte deles forre um refratário.

– Coloque o creme claro. Cubra com mais biscoitos e coloque o creme de chocolate. Cubra com mais biscoitos e coloque por último o requeijão misturado com o açúcar de confeiteiro.

– Se quiser, polvilhe canela.