Montes Claros – Adolescente e jovem são presos com drogas e uma espingarda

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Adolescente e jovem são presos com drogas e uma espingarda

Montes Claros – Por volta da 00h30min de hoje (11), durante patrulhamento pela Rua França, bairro Independência em Montes Claros, policiais militares depararam com dois indivíduos, de 14 e 20 anos, em atitude suspeita que ao notarem a presença policial saíram correndo.

Porém, os suspeitos foram perseguidos, abordados e submetidos a busca pessoal.

Inicialmente, onde eles estavam foi localizado um papelote de substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 411,00 (Quatrocentos e onze reais) em dinheiro.

No interior do imóvel em frente os suspeitos se encontravam foram encontrados mais 08 (oito) papelotes de substância semelhante a cocaína e ainda 07 (sete) pedras brutas de tamanho médio da mesma substância, além de várias embalagens plásticas utilizadas no preparo da droga.

Ao verificar que um dos abordados não residia no local da abordagem, os militares deslocaram até a casa dele e lá localizaram uma espingarda artesanal e vários apetrechos para carregamento da citada arma.

Os autores foram presos/apreendidos encaminhados para a Delegacia de Plantão, juntamente com os materiais arrecadados.