Prouni 2021 abre inscrições nesta terça (12)

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021 abrem nesta terça-feira (12) e se encerram às 23h59 de sexta (15).

Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa: http://prouniportal.mec.gov.br/. É possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alterar as opções de acordo com as chances de ser aprovado.