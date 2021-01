Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de bolo de salpicão

Você vai precisar de:

2 pacotes de pão de forma

500ml de leite

6 ovos SOMAI

2 cl. sopa de margarina

1 pacote de 50g de queijo ralado

3 cenouras raladas

2 xc. de vagem picada em redelinhas

2 xc. de azeitonas fatiadas

2 xc. de passas sem sementes

2 cenouras finamente picadas

1 lata de creme de leite

1 lata de ervilha

700g de peito de frango cozido e finamente desfiado

1 copo de requeijão

1 xc. de maionese

1 embalagem de cream cheese

1 caixa de creme de leite

300g de queijo mussarela ralado grosso

MODO DE PREPARO

– No liquidificador misture o leite com os ovos, a margarina e o queijo ralado. Reserve.

– Misture o creme de leite com a maionese, o cream cheese e o requeijão. Faça um patê. Reserve.

– Refogue a vagem por 3 minutos num pouco de margarina e misture o frango desfiado, com a cebola, o milho, a ervilha, as azeitonas, as passas e a cenoura. Misture tudo muito bem e acrescente o patê, misture novamente para formar o salpicão.

– Corte as cascas das fatias de pão e monte uma camada no fundo de um refratário untado com margarina. Umedeça com a mistura do liquidificador. Espalhe a metade do salpicão.

– Faça outra camada de fatias de pão. Espalhe metade do queijo mussarela ralado. Umedeça com a mistura do liquidificador. Espalhe o restante do salpicão.

– Cubra tudo com fatias de pão e despeje o restante da mistura do liquidificador. Espalhe o resto do queijo mussarela e leve ao forno por 25 minutos. Deixe esfriar e corte em fatias.

* Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 20 minutos no forno