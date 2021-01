5 aplicações móveis que todos os pais devem conhecer

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de janeiro de 2021.

Por mais incrível que pareça para alguns, há pais que não gostam da ideia de abraçar a tecnologia e fazê-la parte importante da vida familiar. A imagem de crianças viciadas em celular vem à cabeça e como consequência, alguns pais preferem permanecer na forma “tradicional”. Mas a verdade é que a tecnologia pode ser de grande ajuda para as famílias, se for usada da maneira correta. Para provar este ponto, separamos neste artigo alguns dos principais aplicativos que podem ajudar qualquer família de diversas formas. De apps que ajudam na segurança de seus filhos até jogos, essa lista certamente contém algo para qualquer família.

Find My Kids

Como o nome sugere, trata-se de um aplicativo de rastreamento. Isto é, um app que mostra a localização dos filhos para os pais. O funcionamento é bastante simples, com a ajuda do GPS, é possível saber onde a criança está. O app foi lançado em 2016 e com o tempo foi ganhando mais e mais funções importantes. Tudo sempre voltado para a segurança das crianças. Por exemplo, através do aplicativo é possível estabelecer áreas seguras, isto é, áreas onde seus filhos deveriam estar, como a escola, a casa de um parente e etc. Quando uma criança se afasta desses locais, uma notificação aparece no aparelho dos pais. Outra característica bastante interessante diz respeito ao funcionamento offline. Algumas pessoas podem pensar que o aplicativo é inútil sem acesso à internet, mas isso não é verdade.

mSpy

Se você está procurando por algo mais na linha de um app espião iphone, o mSpy é uma ótima pedida. O aplicativo oferece tantas funções que é quase como se você tivesse o iPhone do seu filho nas mãos 24 horas por dia. O mSpy permite:

– Monitorar o WhatsApp, você vai saber quais são as conversas, os grupos e basicamente tudo o que o seu filho está fazendo dentro do WhatsApp.

– Monitorar os aplicativos, você vai saber quais são os aplicativos que seu filho tem instalado no iPhone e em quais ele passa mais tempo.

– Monitorar ligações, você vai saber com quem seu filho fala e quem está ligando para ele.

– Monitorar a localização, você vai saber onde seu filho está, semelhante ao aplicativo anterior.

– Monitorar o histórico, você vai saber o que seu filho anda fazendo na internet.

– E por último, você vai conseguir bloquear conteúdos específicos que considera inapropriados para seu filho.

Family Wall

Este aplicativo serve para organização familiar. Com ele é possível organizar a família inteira através de funcionalidades compartilhadas. Isto é, é possível que os membros da família façam alterações nos itens criados através do app, coisas como lista de compras e etc. Com Family Wall é possível:

– Criar um calendário familiar compartilhado: Aniversários, eventos, e outras datas importantes para a família podem confundir uma pessoa. Mas, geralmente, a família inteira consegue lidar com isso. Esse é o segredo deste calendário, todos os membros da família podem fazer as alterações.

– Criar listas de compras: Há pessoas que sempre esquecem alguma coisa quando vão ao supermercado. Isso acontece mesmo com a ajuda de listas. Mas através desse app, é possível que toda a família ajude na criação da sua lista de compras.

– Mensagens entre a família: Os aplicativos convencionais de mensagem podem acabar confundindo as pessoas. Aqui é possível fazer com que as mensagens importantes sejam realmente recebidas e lidas.

– Galeria familiar: Organize as fotos da família em um só lugar.

Wallet

A organização financeira é importante para qualquer família. Este não é um aplicativo necessariamente compartilhado, mas definitivamente é importante para a família inteira. As funcionalidades do Wallet incluem:

– Atualizações automáticas ligadas com sua conta bancária: O app trabalha com cerca de 3500 bancos no mundo. É bem provável que o seu banco esteja incluído nessa lista. A sua conta bancária é sincronizada no app de modo que seu saldo no Wallet é atualizado a cada transação.

– Relatórios: Saber para onde está indo o seu dinheiro é essencial para uma boa gestão financeira. Esqueça a caneta e o papel, com Wallet você tem as informações que precisa.

– Orçamentos: Suas metas financeiras serão mais fáceis de serem alcançadas com a ajuda da função orçamentos.

– Contas compartilhadas: Essa é a parte compartilhada do app. Aqui você pode cuidar da parte financeira da família inteira.

– Várias moedas: Agora, mais do que nunca, é possível viver de forma internacional. Pandemias a parte, no século 21, viajar para outros países é bastante fácil. Isso implica em várias moedas sendo usadas. Euro, dólar, real etc. Este app pode lidar com todas elas.

Words of Wonders

Por último, o app mais leve de toda a nossa lista. Nem tudo o que envolve a família precisa ser sério e rigoroso. Em alguns momentos, é preciso sentar e relaxar. O Words of Wonders é um app estilo caça palavras. Ele é ideal para o desenvolvimento das crianças, mas ao mesmo tempo serve também para os adultos. tudo o que você precisa fazer é regular o nível de dificuldade de acordo com o jogador. Este aplicativo é particularmente ideal para as crianças pois vai ajudar no desenvolvimento das mesmas. Deixar seus filhos navegando em aplicativos como o YouTube pode ser uma péssima ideia. Além do potencial de conteúdos inapropriados, também existe o problema de acabar deixando seus filhos com déficit de atenção. Portanto, é bem melhor cuidar para que seus filhos estejam envolvidos em atividades produtivas e desafiadoras.

Considerações finais

Estes são alguns dos aplicativos que podem ajudar você e sua família. Repare que nem tudo precisa ser sobre monitoramento e regras rígidas. Até o app de calendário não segue muito está lógica. Os melhores aplicativos familiares tentam manter o clima amigável e descontraído. É claro que os apps como o mSpy e Find My Kids são naturalmente diferentes. O que você precisa saber é que há um mundo de aplicativos que pode te ajudar. Seja nas finanças da sua família ou na segurança das suas crianças.