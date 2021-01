Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Chef ensina duas receitas com os ingredientes que você tem na geladeira

Para quem tem um dia a dia corrido e não quer abrir mão do sabor e do equilíbrio, pratos práticos são as melhores opções.

Pensando nisso, a Chef Natália dos Santos, da Unilever, ensina a preparar duas receitas com ingredientes que você tem na geladeira. Confira!

Batata rostie com recheio de vegetais e queijo branco

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Calorias por porção: 169

Ingredientes

350 gramas de batata

meia xícara (chá) de água fervente

1 cubo de caldo de legumes KNORR Balance

1 abobrinha pequena ralada no ralo grosso

1 cenoura pequena ralada no ralo grosso

150 gramas de queijo branco ralado no ralo grosso

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Modo de preparo

Descasques as batatas e coloque-as em uma panela. Cubra com água e cozinhe por 10 minutos, ou até ficarem cozidas, porém firmes. Espere esfriar e rale-as no ralo grosso. Reserve. Em uma tigela, coloque a água e dissolva o cubo de caldo de legumes KNORR Balance. Divida em duas partes, na primeira misture a metade das batatas e reserve. Em outra tigela, misture a abobrinha, a cenoura, o queijo e o restante do caldo de legumes KNORR Balance dissolvido. Reserve. Em uma frigideira grande (24 cm de diâmetro), coloque o azeite. Espalhe metade da batata, forrando o fundo da frigideira. Distribua o recheio e cubra com o restante da batata. Leve ao fogo médio por 15 minutos, ou até dourar. Vire cuidadosamente para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

#DicasdaChef

Não deixe a batata cozinhar demais ela deve ficar “al dente” para que fique crocante ao dourar. Você pode utilizar a abobrinha e a cenoura com a casca e o queijo branco ralado no ralo grosso.

Arroz integral refrescante

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Calorias por porção: 160

Ingredientes

4 xícaras (chá) de água

2 cubos de caldo de legumes KNORR

1 xícara (chá) de arroz integral

2 palmitos picados

1 pepino japonês médio picado

2 tomates médios, sem pele, picados

2 colheres (sopa) de gergelim preto

Modo de preparo

Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de legumes KNORR. Junte o arroz e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por 30 minutos, ou até ficar macio e secar o líquido. Retire do fogo e deixe esfriar. Junte o palmito, o pepino, os tomates e o gergelim e misture delicadamente. Sirva em seguida.

#DicadaChef Sirva com alface crespa cortada em tiras.

Mais opções em: http://br.recepedia.com/

Sobre Knorr

Com a missão de ajudar as pessoas a viver melhor, comer melhor e potencializar a grande oportunidade e os benefícios relacionados ao momento de refeição, Knorr é a principal marca de alimentos da Unilever, com presença em mais de 80 países. Lançada no Brasil em 1961, Knorr está presente em mais de 90% dos lares brasileiros, com um portfólio de mais de 70 produtos, entre caldos, temperos e sopas. A marca faz parte da plataforma Recepedia, site de receitas interativo que inspira tanto quem já cozinha quanto aqueles que estão aprendendo. Para mais informações, acesse o site de Knorr e confira outras receitas no Recepedia (www.recepedia.com). Para mais informações, acesse o site: www.knorr.com.br.

