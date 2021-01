Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Escola Municipal João Valle Maurício realiza lançamento da 6ª edição do seu jornal

Montes Claros – Antes de fechar as atividades de 2020, ainda em meio à pandemia, a Escola Municipal João Valle Maurício, no bairro Novo Jaraguá, manteve a tradição e realizou, no dia 11 de dezembro, o lançamento oficial da 6ª edição do “JVM em Foco – Um Jornal a serviço da Educação!” – publicação anual da unidade que, em 2020, teve como tema “Distanciamento Social X Interatividade Online: João Valle Maurício conectado com o mundo!”.

Com o objetivo de manter toda a comunidade escolar informada sobre os projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo dos semestres, o anuário, que começou como Jornal Mural e que, a partir de 2017, tornou-se uma publicação impressa, apresentou em sua 6ª edição uma nova versão, agora em formato digital, que permite aos seus leitores acessar o “JVM em Foco” em diversos dispositivos com acesso à internet.

“O projeto alcança agora, anualmente, uma tiragem de 600 exemplares. Mas era preciso alçar mais voos. Nesse contexto de criatividade e inovação, a professora de Português e uma das idealizadoras do Projeto, Daniele Maciel, quis manter acesa a chama de produzir o jornal da escola. Então veio a ideia de lançar o jornal em versão digital. Uma vez que não está sendo possível o contato físico e as mídias digitais estão fazendo parte do dia a dia de todos, nada mais justo do que inovar e fazer com que a comunidade escolar também tivesse acesso e pudesse interagir com as publicações”, explica a read da escola, Sheila Rever.





Versão impressa

A versão impressa também está disponível. Os interessados devem procurar a secretaria da unidade escolar, respeitando as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras. Alguns exemplares foram enviados à Secretaria Municipal de Educação (SME) em embalagens individuais e higienizadas, seguindo todos os protocolos de segurança.