Montes claros – Polícia Militar prende homem com várias notas falsas em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Por volta das 12h30min dessa segunda-feira (18), policiais militares foram acionados por um mototaxista de 40 anos o qual relatou que foi solicitado por um homem para fazer uma “corrida” da “Ponte Preta”, no bairro Vila Luiza, até a Praça de Esportes, no Centro.

Que ao final do percurso o passageiro teria pagado o serviço com uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e o mototaxista voltou o troco de R$15,00 (quinze reais). Logo em seguida o mototaxista, ao verificar detalhadamente o dinheiro recebido do passageiro, percebeu que se tratava de “moeda falsa”.

Relatou ainda que presenciou o passageiro que acabara de fazer a viagem com ele acionando outro mototaxista para uma nova “corrida” e decidiu acompanhar visualmente todo o deslocamento, findando o percurso na Avenida João Luiz de Almeida, no bairro Vila Guilhermina, local onde se encontrava a equipe policial.

Os policiais militares, ao receberem as informações, imediatamente efetuaram abordagem ao suspeito e durante a busca pessoal, foram encontradas, dentro da carteira dele, 43 (quarenta e três) notas, aparentemente falsas, de R$20,00 (vinte reais), mais R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em dinheiro real, originário de trocos recebido através do repasse de várias notas falsas pela cidade.

Quanto à origem das notas, o suspeito, de 20 anos, relatou que adquiriu pela internet via redes sociais, e que toda negociação foi feita pelo aparelho celular de sua propriedade, o qual foi apreendido.

Ele foi preso e conduzido com as notas falsas e dinheiro localizado.