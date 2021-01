Gastronomia – Receita de Bolinhos de chocolate com brigadeiro e morangos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2021.

Você vai precisar de:

Para a massa:

3 xc. de farinha de trigo com fermento

1 xc. de chocolate em pó

3 ovos

3 cl. sopa de manteiga

2 xc. de açúcar

1 xc. de leite

Para o brigadeiro:

2 latas de leite condensado

2 xc. de chocolate em pó

2 cl. sopa de manteiga

500g de chocolate meio amargo ralado

Morangos frescos

Galhinhos de hortelã

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

MODO DE PREPARO

– Prepare a massa: bata os ovos com a manteiga e o açúcar, depois acrescente o chocolate em pó. Acrescente o leite e a farinha de trigo e bata bem. Distribua a massa em 15 forminhas redondas de 7cm de diâmetro, untadas e polvilhadas e leve ao forno para assar por 15 minutos. Forno médio preaquecido 180ºC. Deixe esfriar e desenforme. Reserve.

– Misture todos os ingredientes do brigadeiro e leve ao fogo mexendo sem parar, até virar um brigadeiro consistente. Deixe esfriar e coloque metade num saco de confeiteiro com bico de sua preferência.

– Com uma espátula passe o brigadeiro na lateral dos bolinhos e passe-os no chocolate ralado.

– Faca uma decoração com o brigadeiro do saco de confeitar sobre o bolinho. Arrume os morangos e o hortelã. Polvilhe o açúcar de confeiteiro e mantenha na geladeira.

– Sirva gelado.

* Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 15 minutos no forno + 2 horas de espera na geladeira