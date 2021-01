7 vantagens de comprar o seu primeiro apartamento na planta

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Preço de compra mais baixo, valorização no futuro e tempo para se planejar são alguns dos benefícios desta transação.

Em muitos casos, o sonho da casa própria está ligado à compra de um imóvel novo. Para quem deseja morar em um prédio, uma das opções mais atraentes do mercado é a aquisição de um apartamento na planta.

Você sabe quais são as vantagens de fazer o financiamento de imóvel novo ainda na planta? Com esse tipo de aquisição, você consegue economizar e desfrutar de outros benefícios. Conheça alguns deles abaixo.

Preço mais em conta

A compra de um apartamento na planta é sinônimo de economia para o morador. Isso porque os custos dessa aquisição costumam ser menores se comparados aos imóveis prontos. Assim, quem pretende economizar, mas não abre mão da qualidade do produto, só tem a ganhar.

Documentação facilitada

Outro benefício importante é que essa aquisição envolve maior desburocratização. Uma vez que você se torna o primeiro proprietário daquele lugar, não corre o risco de ter que lidar com registros incompletos, documentação atrasada e taxas ou impostos não pagos pelo dono anterior.

Infraestrutura nova

Uma das principais vantagens é a certeza de que seu apartamento na planta contará com uma infraestrutura moderna e com ótimas condições. Nesse tipo de compra, você não precisa se preocupar com a idade do imóvel, nem se ele foi bem cuidado pelo dono anterior ao longo dos anos, já que você será a primeira pessoa a morar ali.

A compra de um apartamento na planta garante que as redes elétricas e hidráulicas do imóvel são novas, com materiais de última linha e bom acabamento. Assim, você pode ficar tranquilo, sem cogitar a possibilidade de sofrer com rachaduras, infiltrações, portões velhos, elevadores com defeitos e outros problemas de manutenção devido à ação do tempo.

Valorização

Na hora da compra, o preço do imóvel na planta costuma ser mais baixo, mas quando a construção fica pronta, o apartamento retoma a valorização comum no mercado imobiliário. Inclusive, ela costuma ser constante nos anos seguintes, o que torna essa opção uma boa escolha para quem quer fazer um investimento a longo prazo.

Personalização

Como você adquire o imóvel antes do início da construção, há a possibilidade de deixá-lo da forma que melhor atender às suas vontades. É possível que o comprador escolha alguns materiais do novo apartamento, como azulejos e acabamento. Dependendo da construtora, dá até para solicitar mudanças no projeto.

Com isso, você não gasta para reformar o imóvel, como ocorreria no caso de uma estrutura pronta. Assim, além de deixar o lar realmente a sua cara, você economiza uma boa quantia de dinheiro.

Facilidade no pagamento

Essa aquisição oferece algumas facilidades para fechar negócio com as construtoras. O processo é flexível, podendo atender melhor à necessidade de cada um. Por exemplo, no caso do financiamento, é possível negociar o valor de entrada, dividindo o restante em parcelas até que a obra fique completa.

Outra possibilidade é pagar mais na entrada para conseguir reduzir os juros e a quantidade de parcelas restantes, tendo menos preocupação ao pegar as chaves do imóvel.

Planejamento para a mudança

Uma vez que a construção do imóvel irá demorar um pouco, sobra tempo para que você planeje sua mudança adequadamente, com o devido cuidado e sem pressa. Assim, você pode pesquisar e contratar a transportadora com o melhor preço, além de planejar a decoração e a mobília que farão parte do novo apartamento.

Outra vantagem é que você pode conhecer melhor a região onde irá morar, assim como estudar os trajetos a serem feitos pelos membros de sua família, como as rotas para o trabalho ou a escola.