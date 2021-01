MG – Secretaria Estadual de Saúde divulga quantas doses da vacina cada município de Minas recebeu

Em nota de esclarecimento, a SES reafirma que “recebeu do Ministério da Saúde 577.480 doses da vacina da CoronaVac, o que, abatida a reserva técnica, equivale a 275.088 pessoas a serem vacinadas – 2 doses para cada”.

Ainda de acordo com a secretaria, a distribuição foi feita conforme os critérios do Programa Nacional de Imunização (PNl), do Ministério da Saúde, e que “a quantidade de doses para cada município foi feita de acordo com os dados alimentados pelos gestores municipais, nos sistemas de informações federais. São eles: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), Cadastro Nacional da Assistência Social (CadSUAS) e o Departamento de Saúde Indígena – Desai”.

A relação foi publicada no site da pasta.