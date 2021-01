Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Delícia de milho verde com leite de coco

Você vai precisar de:

1 xc. chá de canjiquinha

2 ½ xc. chá de leite

1 vidro pequeno de leite de coco Tambaú

3 claras em neve firme

1 pacote de biscoito maisena (220g)

2 xc. chá de coco ralado Tambaú

2 xc. chá de açúcar caramelizado

Açúcar e canela para polvilhar

MODO DE PREPARO

– Misturar a canjiquinha com os leite e o leite de coco e levar ao fogo, mexendo sempre até engrossar, deixar em fervura por 3 minutos.

– Deixar esfriar e acrescentar as claras em neve e misturar delicadamente. Reservar.

– Caramelizar o açúcar e misturar com o coco ralado. Reservar.

– Em um refratário médio fazer camadas alternadas de biscoito, creme e o coco caramelizado terminando com o creme, polvilhar com açúcar cristal e canela.

* Tempo total de preparo: 20 minutos + 4 horas de espera na geladeira.