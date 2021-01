Montes Claros – A cidade de Montes Claros celebra o Dia Mundial da Educação Ambiental

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2021.

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semma) , lançará nesta terça-feira, 26, em comemoração ao Dia Mundial da Educação Ambiental, uma página dedicada ao tema, com documentos e informações diversas. O endereço será https://semma.montesclaros.mg.gov.br/educacao-ambiental

O Dia Mundial da Educação Ambiental é comemorado em 26 de janeiro, data instituída em 1975 pelas Nações Unidas a fim de ampliar a conscientização sobre proteção e conservação ambiental, por meio da educação. No Brasil, o Dia Nacional da Educação Ambiental foi instituído como sendo 3 de junho, através da Lei Federal nº 12.633/2012. “A Educação Ambiental é o sopro de esperança na busca por um mundo melhor, mais equilibrado e igualitário. Ela envolve o respeito a cada ser vivo do ambiente comum que compartilhamos. Para tanto, são necessárias ações e políticas públicas de educação ambiental aliadas à educação humanitária com gestão socioambiental efetiva, além de promover ações de bem-estar animal e da proteção da

biodiversidade”, comentou a gerente de Educação Ambiental de Montes Claros, Mônica Durães.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Paulo Ribeiro, a Educação Ambiental vem sendo uma das principais ferramentas de trabalho da Prefeitura de Montes Claros para conscientizar a população sobre a importância da preservação do Meio Ambiente. “Nos últimos anos, graças ao empenho da administração, Montes Claros investiu bastante na proteção ambiental, com dezenas de projetos, programas e ações que estão propiciando uma melhor qualidade de vida para a população. Foram construídas e revitalizadas dezenas de praças e parques, e praticamente toda a cidade foi arborizada, além de ter sido ampliado o Ecocrédito, programa pioneiro que virou modelo no mundo, no qual o produtor é remunerado pelo município por preservar matas e fontes de águas, evitando o desmatamento”, enfatizou o secretário.

“Essas ações só foram possíveis graças à sensibilidade da administração com as questões ambientais, e estão provocando mudanças nos hábitos da sociedade. Por exemplo, a quantidade de pessoas que hoje procura a Secretaria de Meio Ambiente em busca de mudas, para plantar uma árvore na calçada de sua casa, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando a procura era para pedir autorização de corte de árvore, por causa de uma mera trinca no passeio”, comemorou, lembrando que, em breve, será implantada uma área exclusiva para educação ambiental ao lado do terreno onde funcionava o Zoológico Municipal, que a Prefeitura cedeu para instalação de um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Existem três tipos de Educação Ambiental:

FORMAL: aquela desenvolvida pelas instituições de ensino;

NÃO FORMAL: são as iniciativas educacionais que se realizam fora do sistema formal

de ensino, por instituições públicas ou privadas;

INFORMAL: ocorre de forma espontânea na vida cotidiana através de conversas e

vivências com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e da mídia.

E você, qual destas pratica?