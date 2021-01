Passagens aéreas promocionais para os meses de Fevereiro e Março

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de janeiro de 2021.

Com a retomada do turismo em boa parte dos destinos nacionais, as viagens domésticas são o grande desejo daqueles que buscam um lugar tranquilo e seguro para aproveitar o restinho do verão. Entre fevereiro e março, é possível aproveitar as altas temperaturas em praias os destinos de natureza como Aracaju, Maceió, Recife ou Vitória.

E o melhor, gastando pouco! Isso porque encontramos ótimas opções de voos promocionais para os próximos meses. Além dos trechos atrativos – para alguns dos lugares mais desejados da temporada -, a promoção inclui valores imperdíveis ida e volta com taxas incluídas.

A seguir, veja a seleção de voos que preparamos com tarifas promocionais partindo de Montes Claros, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e escolha seu destino para uma viagem de férias ou fim de semana prolongado entre fevereiro e março de 2021.

Pra quem opta por sair de Montes Carlos, há voos desde Belo Horizonte, por R$298, a Fortaleza, por R$1164. A capital cearense é famosa por suas praias, com falésias vermelhas, palmeiras, dunas e lagoas, a exemplo das praias do Futuro, de Iracema e de Mucuripe. Vale lembrar que todos os valores referem-se a voos de ida e volta e incluem as taxas.

Outra opção é a capital Brasília, que conta com voos de ida e volta mais taxas por R$687. Além das já famosas atrações que fazem parte do roteiro de Oscar Niemeyer, a cidade é ponto de partida para roteiros alternativos de natureza, como Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis e Paraíso na Terra.

Partindo do Rio de Janeiro

Chegada Mês Valor Link Aracaju Fevereiro R$ 573 Consultar Aracaju Março R$ 417 Consultar Belém Fevereiro R$ 425 Consultar Belém Março R$ 425 Consultar Belo Horizonte Fevereiro R$ 272 Consultar Belo Horizonte Março R$ 272 Consultar Brasília Fevereiro R$ 345 Consultar Brasília Março R$ 360 Consultar SP-GRU Fevereiro R$ 205 Consultar SP_CGH Março R$ 235 Consultar Curitiba Fevereiro R$ 285 Consultar Curitiba Março R$ 308 Consultar Florianópolis Fevereiro R$ 397 Consultar Florianópolis Março R$ 343 Consultar Fortaleza Fevereiro R$ 674 Consultar Foz do Iguaçu Março R$ 559 Consultar Goiânia Fevereiro R$ 349 Consultar Goiânia Março R$ 394 Consultar Maceió Fevereiro R$ 607 Consultar Maceió Março R$ 448 Consultar Manaus Fevereiro R$ 581 Consultar Manaus Março R$ 544 Consultar Navegantes Fevereiro R$ 364 Consultar Navegantes Março R$ 388 Consultar Porto Alegre Fevereiro R$ 455 Consultar Porto Alegre Março R$ 372 Consultar Porto Seguro Fevereiro R$ 609 Consultar Porto Seguro Março R$ 403 Consultar Recife Março R$ 713 Consultar Salvador Fevereiro R$ 451 Consultar Salvador Março R$ 412 Consultar SP_GRU Fevereiro R$ 205 Consultar SP_CGH Março R$ 235 Consultar Vitória Fevereiro R$ 215 Consultar Vitória Março R$ 219 Consultar

Já aqueles que preferem partir do Rio de Janeiro encontram pelo menos 18 destinos diferentes com voos promocionais de ida e volta com taxas incluídas. As tarifas especiais vão desde o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por R$205, Vitória, por R$215, Curitiba, por R$285, e Belém, por R$425.

A capital do carimbó exala toda a cultura e natureza exuberante do Norte brasileiro e é um destino ideal tanto para desfrutar de um roteiro gastronômico, passando pelo Mercado Ver-o-Peso e o tradicional tacacá, ou um circuito cultural, em pontos como o Mangal das Garças e a Estação das Docas, além, é claro, da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré – que abriga a imagem original encontrada no início do século XVII homenageada anualmente no círio.

Partindo de Belo Horizonte

Chegada Mês Valor Link Brasília Fevereiro R$ 290 Consultar Brasília Março R$ 253 Consultar Belém Fevereiro R$ 1043 Consultar Belém Março R$ 869 Consultar Cabo Frio Fevereiro R$ 314 Consultar Cabo Frio Março R$ 319 Consultar SP_CGH Fevereiro R$ 229 Consultar SP_CGH Março R$ 233 Consultar Curitiba Fevereiro R$ 461 Consultar Curitiba Março R$ 466 Consultar Florianópolis Fevereiro R$ 440 Consultar Florianópolis Março R$ 374 Consultar Fortaleza Fevereiro R$ 1136 Consultar Fortaleza Março R$ 810 Consultar Gov. Valadares Fevereiro R$ 316 Consultar Gov. Valadares Março R$ 315 Consultar Goiania Fevereiro R$ 649 Consultar Goiania Março R$ 649 Consultar Maceió Fevereiro R$ 713 Consultar Maceió Março R$ 713 Consultar Montes Claros Fevereiro R$ 298 Consultar Montes Claros Março R$ 298 Consultar Porto Alegre Fevereiro R$ 406 Consultar Porto Alegre Março R$ 382 Consultar Porto Seguro Fevereiro R$ 869 Consultar Porto Seguro Março R$ 762 Consultar Recife Fevereiro R$ 935 Consultar Recife Março R$ 769 Consultar Rio de Janeiro Fevereiro R$ 272 Consultar Rio de Janeiro Março R$ 272 Consultar Salvador Fevereiro R$ 436 Consultar Salvador Março R$ 473 Consultar SP_CGH Fevereiro R$ 229 Consultar SP_CGH Março R$ 233 Consultar Uberlandia Fevereiro R$ 371 Consultar Uberlandia Março R$ 378 Consultar Vitória Fevereiro R$ 382 Consultar Vitória Março R$ 358 Consultar Buenos Aires Março R$ 1432 Consultar

Quem sai de Belo Horizonte também encontra diversas opções de roteiros com voos em promoção para os meses de fevereiro e março de 2021. As possibilidades incluem roteiros como Uberlândia, por R$371, e Governador Valadares, por R$315, ainda em Minas Gerais; Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por R$314, e Florianópolis, em Santa Catarina, por R$374.

A capital catarinense é um paraíso para quem busca praias de beleza ímpar, como Campeche, Galhetas e Joaquina, além de edifícios que contam a história da região, como o Palácio Cruz e Sousa, o Prédio da Alfândega e o Mercado Público, e muito mais.

