* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 25 de janeiro

Montes Claros – Nesta segunda-feira (25/1), são esperadas chuvas típicas de verão no Sul e Oeste do estado. O calor segue intenso sobre todas as regiões mineiras e a temperatura máxima deve ficar na casa dos 37ºC no Norte de Minas.

Para os próximos dias, a tendência é de estabilidade no tempo em MG. Na Grande Belo Horizonte, a semana começa com temperaturas acima dos 30ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).