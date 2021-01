Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

MG – Saiba como economizar energia em dias de calor

MG – O verão brasileiro exige o uso de eletrodométicos que amenizam o calor: ventiladores, climatizadores de ar e aparelhos de ar-condicionado. Contudo, o uso desses equipamentos requer atenção, pois impactam a conta de luz. Diante das altas temperaturas, o que fazer para gastar menos sem abrir mão do conforto? A seguir, a Cemig lista algumas dicas para otimizar o uso dos aparelhos que refrescam a rotina.

Mais popular entre os aparelhos, o ventilador também é o que possui menor potência. Por ter custo mais baixo, é o preferido para aplacar o calor. Porém, vale um cuidado. Thiago Batista, engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, destaca que, apesar de gastar menos energia, é preciso prestar atenção no tempo de utilização do ventilador.

“O consumo de energia depende, basicamente, de duas variáveis: potência em Watts (W) dos equipamentos e do tempo de utilização (em horas). Para utilizar corretamente a energia, deve-se atuar nessas duas variáveis. Por isso, mesmo que o ventilador tenha uma potência menor, se o aparelho ficar ligado por um período muito longo, o cliente poderá ter um aumento significativo na conta de energia”, pondera.

Ar-condicionado

O especialista também esclarece que o ar-condicionado tem uma potência elevada e que funciona de forma similar à geladeira, só que retirando o ar quente do ambiente. Por isso, recomenda que o consumidor também fique atento ao tempo de utilização.

Para quem pensa em adquirir um aparelho desse tipo, vale outra dica: o ideal é comprar os que têm selo Procel ou que venham com a etiqueta do Inmetro com a letra “A”, pois são os mais eficientes.

“Para as residências, existem dois modelos: o do tipo janela (menos eficiente) e o Split, que é mais eficiente. Na aquisição de qualquer um deles deve-se dar preferência para àqueles cujo selo também indica a média provável de consumo mensal”, afirma.

Batista ainda destaca uma vantagem dos modelos Split. Segundo ele, o modelo tem opções com tecnologia ‘Inverter’, que é ainda mais eficiente, pois trabalha na medida certa para manter a temperatura ajustada.

O especialista lista outras dicas de economia para o uso adequado dos equipamentos de ar-condicionado. “É importante manter o ambiente fechado; colocar cortinas ou persianas para evitar a incidência de luz solar; manter a temperatura em 23 ou 24 graus – que é a de conforto. Essas ações contribuem para a utilização dos aparelhos de forma consciente e aproveitando seus benefícios”, afirma.

Além disso, o engenheiro da Cemig destaca que todos os protocolos das organizações de saúde estão recomendando, neste momento de pandemia, a não utilização do ar-condicionado, uma vez que é importante a circulação e renovação do ar em ambiente fechados. Mas, caso o uso do aparelho seja imprescindível, é importante que o filtro passe por limpeza frequente.

Economia no banho

Boa notícia é que o maior gasto com aparelhos de ventilação e refrigeração tendem a ser compensados pela economia com o chuveiro quente, equipamento que consome muita energia e costuma ser responsável por grande fatia da conta de luz.

“Ao colocar a chave do chuveiro na posição verão, as pessoas podem ter economia de, aproximadamente, 30% do consumo do aparelho ligado em sua potência máxima. Mas, mesmo assim, é importante que o tempo seja mantido, pois não adianta diminuir a potência do equipamento e aumentar o tempo de banho”, alerta Batista.