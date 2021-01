Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Posto de atendimento da Receita Federal atraiu municípios de várias regiões

Montes Claros – O curso de capacitação para criação do Posto Municipal de Atendimento da Receita Federal foi realizado na manhã dessa quarta-feira, dia 27 de janeiro e atraiu aproximadamente 40 municípios tanto do Norte de Minas como Vale do Rio Doce, Região Metropolitana, Noroeste de Minas e até mesmo Sudeste da Bahia. O evento foi realizado de forma virtual, por causa da Pandemia Coronavírus e ainda as normas sanitárias de Montes Claros. Ocorreu em parceria da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS) e da Delegacia da Receita Federal do Norte de Minas. A capacitação foi realizada pelo chefe da Divisão de Atendimento em Minas Gerais da Receita Federal, Marco Henrique Soares de Meneses.

O delegado Filipe Florence Araujo explica que agora os municípios interessados em criar o Posto de Atendimento podem formular a parceria, para ter acesso às tecnologias de acesso. Ele afirma que a iniciativa surpreendeu, pois vários municípios manifestaram interesse e pediram a inscrição. Basicamente cada município tem de designar dois servidores, sendo um deles obrigatoriamente efetivo e montar o local de atendimento, com dois computadores, rede de internet. Com isso, os moradores e empresas que tiverem demanda com a Receita Federal não precisarão se deslocar até Montes Claros, pois o processo e pedido será tudo pela via virtual.

A participação dos municípios foi de Aguas Vermelhas, Bocaiúva, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Coroaci, Divisa Alegre, Espinosa, Ibiai, Lagoa Santa, Juvenilia, Luislândia, Mata Verde, Mirabela, Montalvânia, Padre Carvalho, Paracatu, Pedras de Maria da Cruz, Pintopolis, Pirapora, São Francisco e Ubai. O presidente da AMAMS, José Nilson Bispo de Sá agradeceu a parceria do delegado Filipe Florence Araújo em ajudar os municípios a oferecer mais esse serviço e lembra que o foco é esse mesmo, de ajudar o Norte de Minas.

Fonte: AMANS