Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Mais de R$ 217 milhões foram investidos pela Codevasf no desenvolvimento regional de Minas Gerais em 2020

Norte de Minas – Um balanço das ações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Minas Gerais no ano de 2020 aponta que a empresa pública investiu no estado mais de R$ 217 milhões em projetos de acesso à água, saneamento básico, irrigação, recuperação de áreas degradadas, incremento do parque maquinário dos municípios e inclusão produtiva. Os dados são da 1ª Superintendência Regional da Codevasf com sede em Montes Claros (MG) e apontam uma execução orçamentária de 99,49%.

“Mesmo diante de todas as dificuldades apresentadas em razão da pandemia de Covid19, criando um cenário de incertezas em todo e qualquer planejamento, o ano de 2020 pode ser considerado altamente exitoso na execução das ações da Codevasf no estado de Minas Gerais”, comemorou o superintendente regional da Companhia no estado, Marco Câmara.

Desenvolvimento Regional de MG

A estruturação socioeconômica de pequenas comunidades rurais na área de abrangência da Companhia em território mineiro foi um dos principais destaques nos investimentos com a aplicação de mais de R$180 milhões. Parte desses recurso – R$161,9 milhões – são oriundos de emendas parlamentares e Termos de Execução Descentralizada (TEDs) destinados à Codevasf no Orçamento Geral da União e outros R$19 milhões são provenientes do Orçamento Ordinário da Companhia.

Esses recursos foram aplicados em ações de perfuração e instalação de poços tubulares, na implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água e na doação de tratores agrícolas com implementos, caminhões, pás carregadeiras, retroescavadeiras, motoniveladora, fábrica de bloquetes, tanques de resfriamento de leite e outros equipamentos para pequenas comunidades rurais que tem na agricultura familiar a sua única fonte de renda. Ainda com recursos de emendas parlamentares e TEDs, a Codevasf construiu pontes e pavimentou vias públicas como forma de facilitar o escoamento da produção rural.

As ações do programa Arranjo Produtivo Local (APL) foram outro segmento também beneficiado com apoios técnico e financeiro nas áreas da apicultura, aquicultura, beneficiamento de frutos do cerrado, corte e costura e outras ações que visam conter o êxodo rural, criando oportunidades de trabalho e renda para a população.

Revitalização do São Francisco

Parte dos recursos de seu orçamento ordinário foi destinada para ações de revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco com investimentos da ordem de R$11 milhões na recuperação de áreas degradadas de vários municípios mineiros com a construção de terraços, implantação de bacias de captação, cercamento para proteção de nascentes, matas de topo e ciliares, além da revitalização de estradas vicinais.

Ainda em atendimento ao plano de trabalho da Codevasf, dentro do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a execução de obras e outras ações em território mineiro também receberam atenção especial com a aplicação de aproximadamente R$11,4 milhões destinados à implantação de sistemas de esgotamento sanitário (SES) nos municípios de Buritizeiro, Capitólio e Matias Cardoso, beneficiando mais de 50 mil pessoas. O SES de Matias Cardoso foi inaugurada em novembro do ano passado com as presenças do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, do superintendente regional da Codevasf em Minas Gerais, Marco Câmara, entre outras autoridades.

Projeto Hidroagrícola Jequitaí

Já o Projeto Hidroagrícola Jequitaí, uma das principais obras de caráter estruturante que o governo federal implanta em Minas Gerais, recebeu mais de R$21,5 milhões para continuidade na execução das obras e serviços. Quando concluído e em operação, o projeto deverá irrigar uma área de 35 mil hectares, promovendo o abastecimento, a regularização da vazão do rio do mesmo nome, além da geração de energia e de cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando 16 municípios.

De acordo com o plano de trabalho da Codevasf, a construção de pontes e galerias, elaboração de projetos de reassentamento, inventário florestal, estudos arqueológico e outras ações foram licitadas no decorrer do ano na execução das ações de implantação do Projeto Hidroagrícola Jequitaí.

Agricultura irrigada

Outra obra que recebeu investimentos financeiros para sua continuidade foi a transformação de parte do sistema de condução de água de canais abertos para o sistema de tubulação no Projeto Público de Irrigação Gorutuba, no município de Nova Porteirinha (MG), onde a Codevasf aplicou o montante de R$ 3,5 milhões. Quando concluídas, essas ações permitirão uma economia no uso da água com a redução de 40% na quantidade utilizada, beneficiando diretamente 439 irrigantes desse projeto público de irrigação e mais de 80 mil pessoas moradoras dos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, que são abastecidos pela barragem do Bico da Pedra, mesma fonte hídrica que leva a água aos lotes irrigados.

Na avaliação do superintende regional, os resultados dos projetos executados e em execução pela Codevasf em favor do desenvolvimento regional de Minas Gerais devem ser creditados não somente a sua equipe técnica, mas, principalmente, ao apoio que a Companhia em Minas Gerais tem recebido da Diretoria Executiva da empresa e do trabalho de parlamentares e prefeitos. “Em 2021 vamos continuar trabalhando empenhados e com bastante dedicação, reafirmando a nossa condição de principal órgão do governo federal, como indutor do desenvolvimento sustentável regional”, enfatiza o Marco Câmara.