Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 28 de janeiro

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

O calor segue intenso em Minas Gerais nesta quinta-feira (28/1), com temperaturas máximas na casa dos 38ºC em algumas cidades no Norte do estado.

Podem haver pancadas de chuva localizadas e passageiras na região Oeste. No entanto, as condições climáticas são favoráveis ao tempo estável na maior parte de Minas, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente.

Nos próximos dias a umidade relativa do ar cai para níveis abaixo de 30%, especialmente nos setores do Centro e do Norte.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).