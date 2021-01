Norte de Minas – Caminhão pega fogo e fica destruído em Salinas

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Um caminhão pegou fogo nesta quinta-feira (28), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. Segundo o condutor, as chamas começaram em um dos pneus traseiros e se alastrou por todo o veículo, que ficou completamente destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que as chamas começaram no pneu traseiro e se alastraram rapidamente. Ele estacionou e saiu do veículo sem ferimentos.