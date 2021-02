Revistas e publicações científicas para seguir em 2021

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de fevereiro de 2021.

As revistas de pesquisa científica sempre foram a principal fonte de informações para todas as inovações. Como se observa, em séculos de experiências, o impacto das descobertas não se limita a fronteiras e o compartilhamento de evidências por meio das publicações científicas ajudam muito no desenvolvimento global.

Fazer pesquisa é apenas metade da ideia. Publicar evidências e disponibilizá-las para os usuários em geral é importantíssimo para promover mais estudos baseados em evidências. Se os resultados das pesquisa ou documentações do programa não são publicados – e onde são publicados também tem sua importância – outros pesquisadores não podem apreciar o valor das evidências geradas ou desenvolver mais sobre elas, e a ciência em geral não evolui.



Existem milhares de revistas no mundo nas áreas de Ciências Médicas, Tecnologia, Engenharia, etc. Mas as que estão em evidência neste período de pandemia, inclusive com citações na mídia popular, são as de pesquisa na área médica e de saúde. Aqui estão algumas das principais revistas deste segmento e seus respectivos endereços eletrônicos.



Science Magazine

A Science Magazine, também conhecida apenas como Science, é a publicação acadêmica submetida à revisão paritária da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) e um dos principais periódicos acadêmicos do mundo. A revista foi publicada pela primeira vez em 1880 e atualmente é distribuída semanalmente, com uma base de assinantes de cerca de 130 mil. Como as assinaturas institucionais e o acesso online atendem a um público maior, seu número estimado de leitores é de mais de 570 mil pessoas.

Site oficial: https://www.sciencemag.org/

Twitter: https://twitter.com/sciencemagazine

YouTube: https://www.youtube.com/user/ScienceMag

Instagram: https://www.instagram.com/ScienceMagazine/

New England Journal of Medicine

Mais de 600 mil pessoas em todo o mundo leem o New England Journal of Medicine (NEJM) todas as semanas e é o periódico mais citado na literatura científica. Em 2018, teve o maior Fator de Impacto de todas as revistas médicas gerais, ficando em primeiro lugar. O NEJM oferece a médicos e educadores pesquisas e informações importantes sobre ciências biomédicas e práticas clínicas.

Site oficial: https://www.nejm.org/

Twitter: https://www.nejm.org/

YouTube oficial: https://www.youtube.com/user/NEJMvideo?query=footer

Instagram: https://www.instagram.com/nejm/?query=footer

The Lancet

The Lancet, um dos dez periódicos publicados pela Elsevier, do Reino Unido, foi o lar de uma série de artigos inovadores que tiveram um impacto significativo nas áreas da ciência e da saúde humana. A revista mensal especializada cobre tópicos como diabetes e endocrinologia, saúde global, hematologia, HIV, doenças infecciosas, neurologia, oncologia, psiquiatria e medicina respiratória. O jornal está disponível em versão impressa, online e no celular, além de ser interativo.

Site oficial: https://www.thelancet.com/

Twitter: https://twitter.com/TheLancet

YouTube: https://www.youtube.com/user/TheLancetTV

Facebook: https://www.facebook.com/TheLancetMedicalJournal/

Medicina de Stanford

A publicação da Escola de Medicina da Universidade de Stanford (EUA) compartilha suas pesquisas, opiniões e notícias, com o objetivo de educar o público em geral. Cada edição se concentra em um tópico específico, por exemplo, artigos publicados em outubro de 2020 sobre a pandemia, com o título “Separados ainda juntos – Quebrando o abraço mortal da Covid-19”. Sua revista online também publica podcasts, postagens de blogs e vídeos que exploram o tópico de cada questão.

Site oficial: http://stanmed.stanford.edu/2019spring.html

Twitter: https://twitter.com/stanmedmag

Facebook: https://www.facebook.com/stanfordmedicine

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

A revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, publicada bimestralmente, é órgão oficial da instituição, divulgando temas de interesse na área de doenças tropicais. Indexada no Institute for Scientific Information (ISI), a mais importante base de dados de disseminação da informação na sociedade contemporânea, o periódico desfruta de grande prestígio na comunidade científica nacional e internacional.

A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) tem sido uma importante entidade de pesquisa para apoio de estudos sobre doenças tropicais, infecciosas e parasitárias. Com caráter multidisciplinar, ela divulga pesquisas não apenas no âmbito clínico e biológico, mas também relacionadas à questões sociopolíticas que envolvem saúde.

Site oficial: https://rsbmt.org.br/

Facebook: https://www.facebook.com/sbmtoficial/

Instagram: https://www.instagram.com/sbmtoficial/

Popular Science

Popular Science, também conhecido como PopSci, é uma revista trimestral americana com conteúdo de ciência popular, que se refere a artigos para o leitor em geral sobre assuntos de ciência e tecnologia. Esta revista ganhou mais de 58 prêmios, incluindo os prêmios da American Society of Magazine Editors por sua excelência jornalística em 2003 e para Melhor Seção de Revista, em 2004. Com raízes em 1872, Popular Science foi traduzido para mais de 30 idiomas e é distribuído para pelo menos 45 países.

Site oficial: https://www.popsci.com/

Twitter: https://twitter.com/PopSci

YouTube: https://www.youtube.com/user/Popscivideo

Instagram: https://www.instagram.com/popsci/