* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Prefeito de São Romão é eleito novo presidente do Cisrun/SAMU Macro Norte

Norte de Minas – O prefeito de São Romão, Marcelo Meireles, foi eleito o novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), na manhã desta segunda-feira (1º). O candidato venceu o prefeito de Claro dos Poções, Norberto Marcelino, por 36 votos a 23, durante votação para a Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal – Biênio 2021/2022.

A definição dos novos integrantes dos Conselhos aconteceu durante Assembleia Geral que foi conduzida pelo vice-presidente do Conselho Diretor, Rone Douglas, e que contou com a apresentação da prestação de contas, feita pelo Setor de Contabilidade da instituição, aos representantes dos municípios consorciados. Em seguida, a Comissão de Eleição deu início à disputa, momento em que os prefeitos que estavam aptos puderam exercer o direito de voto. Ao todo, 60 municípios estavam em conformidade com o Edital e poderiam participar do processo, porém, apenas 59 prefeitos compareceram ao recinto.

Dessa forma, como rege o Estatuto, a partir do dia 1º de março o prefeito Marcelo Meireles exercerá a função que lhe foi confiada de gerir o SAMU Macro Norte, que é responsável por levar serviço de urgência e emergência a 86 municípios no Norte de Minas. Atualmente, a instituição possui 42 bases descentralizadas, além de um helicóptero que é tripulado pela equipe médica do SAMU e bombeiros militares. “Irei trabalhar juntamente com os prefeitos que compõem os conselhos para prestar um serviço de urgência e emergência de qualidade, e com agilidade, além de trabalhar pela expansão de novas bases descentralizadas”, disse o novo presidente.

O atual presidente do Cisrun/SAMU, Silvanei Batista, segue com os trabalhos até o dia 28 de fevereiro.