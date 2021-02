Montes Claros – Fitas gigantes já saúdam aqueles que chegam em Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – É impossível chegar em Montes Claros, vindo de Francisco Sá, e não notar a escultura que agora dá as boas-vindas aos visitantes: o perfil gigante (22 metros de altura por 17 de largura) do rosto de um catopê, adornado pelas fitas que caracterizam esse legítimo representante da nossa cultura e do patrimônio imaterial do Norte de Minas. A obra, do artista Márcio Leite, está sendo montada na Rotatória do Anel Norte, nas proximidades do antigo Leite na Pista, e em breve será inaugurada.

Uma característica importante dessa obra é que ela não está gerando nenhum custo aos cofres municipais, sendo totalmente bancada por duas empresas particulares, através de uma Compensação Ambiental imposta pelo poder público para autorizar a criação de empreendimentos na cidade. Através desse mecanismo de compensação, a Prefeitura vem conseguindo realizar importantes intervenções estéticas em Montes Claros, como a obra em homenagem aos ribeirinhos e o projeto “Jardim Para Borboletas”.

Aos poucos, todas essas ações vão transformando Montes Claros em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, fazendo jus ao seu apelido de Cidade da Arte e da Cultura.