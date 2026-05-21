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Estudo da Unimontes aponta que salário mínimo ideal em Montes Claros deveria ser de R$ 8.224,46
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Pesquisa mostra que custo da cesta básica supera o valor do salário mínimo vigente em 2026.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — O salário mínimo ideal para uma família montes-clarense de quatro pessoas se manter dignamente em março de 2026 deveria ser de R$ 8.224,46, o equivalente a 5,07 vezes o salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621. O dado é resultado de estudo realizado por Evelin de Souza Rocha, acadêmica do curso de Ciências Econômicas da Unimontes.

O cálculo considera o padrão de referência do Dieese e multiplica por quatro o custo da cesta básica local, que alcançou R$ 2.423,76 no período.

Segundo Evelin, a situação é preocupante: com apenas um salário mínimo, uma família de quatro pessoas não consegue cobrir sequer o custo da alimentação básica, estimado em 149,5% do piso nacional. “Sobra zero para moradia, transporte, saúde, educação ou vestuário”, destacou a estudante.

O estudo também aponta que o avanço de 7,41% no custo da cesta básica entre dezembro de 2025 e março de 2026 superou o reajuste anual do salário mínimo, de 6,79%. Na prática, o ganho real do poder de compra conquistado no início do ano já foi consumido pelo encarecimento dos alimentos.

Contexto nacional

O salário mínimo vigente em 2026 é de R$ 1.621, fixado pelo Decreto nº 12.797/2025 e em vigor desde 1º de janeiro. O reajuste resultou da combinação do INPC acumulado em 2025 (4,18%) com ganho real de 2,5%, limite imposto pelo arcabouço fiscal, sobre o crescimento do PIB de 2024 (3,4%).

Impacto social

Cerca de 35% da força de trabalho brasileira recebe um salário mínimo, grupo formado por 61,9 milhões de pessoas, incluindo aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. Para esse público, cada centavo do reajuste anual faz diferença no orçamento familiar.

O estudo reforça os desafios enfrentados pelas famílias montes-clarenses diante do aumento do custo de vida e da insuficiência do salário mínimo nacional para garantir condições dignas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Unimontes

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