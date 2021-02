Montes Claros – Incêndio em barracão no bairro Independência

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Incêndio em barracão no bairro Independência

Montes Claros – Na noite desta terça feira (02/02/2021), por volta das 21h37min, a 3ª Ala Operacional/7º BBM foi acionado para atendimento de ocorrência envolvendo um incêndio em residência unifamiliar no bairro Independência em Montes Claros.

No local tratava-se de incêndio em uma residência unifamiliar onde o morador trabalhava com materiais recicláveis, como papelão, plástico, etc.

Quando as guarnições chegaram ao local o incêndio havia iniciado na sala do imóvel, vindo as chamas a queimar uma televisão, rack e uma sapateira.

A guarnição rapidamente montou uma linha de ataque e debelou as chamas e em seguida foi realizado o rescaldo, retirando todos os materiais que apresentavam algum risco de reignição.

Não havia nenhuma vitima no interior da residência.