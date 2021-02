Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Vestibular seriado da Unimontes recebe inscrições a partir de 12/2

Montes Claros – As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada de Acesso ao Ensino Superior (Paes/2020), da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), serão realizadas de 12 de fevereiro a 12 de março deste ano. Os estudantes poderão se inscrever pela internet, pelo site: www.paes.unimontes.br.

Serão oferecidas no vestibular seriado 720 vagas em 63 opções de cursos/habilitações, sendo 478 no campus-sede em Montes Claros e outras 242 vagas nos campi da Unimontes em Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Salinas e São Francisco, no Norte de Minas; Almenara, no Vale do Jequitinhonha; Paracatu e Unaí, no Noroeste de Minas.

Adiadas devido à pandemia de covid-19, as provas do PAES/Unimontes estão marcadas para 23 de maio de 2021, valendo para primeira, segunda e terceira etapas. O gabarito oficial será divulgado no dia seguinte e, o resultado final, em 12 de julho.

A Unimontes recomenda que, enquanto o sistema não estiver disponível para inscrição, os candidatos fiquem atentos às publicações oficiais do portal eletrônico específico para o programa: www.paes.unimontes.br.

Vestibular seriado

As vagas são disponibilizadas para candidatos do sistema universal e para o sistema de reserva de vagas, contemplando as categorias de egressos de escolas públicas de baixa renda, negros e indígenas egressos de escolas públicas (igualmente de baixa renda), além de pessoas com deficiências.

Nesta edição, a principal novidade é que, para a prova dos candidatos da 3ª etapa, haverá maior quantidade de questões concentradas pela área de interesse do candidato, conforme a escolha de curso.

Serviço

Inscrições para PAES/Unimontes 2020 (1ª, 2ª e 3ª etapas)

Inscrições: de 12/2 a 12/3, pela internet, no site www.paes.unimontes.br.