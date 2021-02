Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Gnochi gratinado à bolonhesa

Você vai precisar de:

Para a massa:

350g farinha de trigo

500ml de leite

100g de requeijão cremoso

2 tabletes de caldo de galinha

2 ovos

MODO DE PREPARO

– Ferva o leite com o caldo de galinha. Quando estiver fervendo acrescente de uma vez a farinha de trigo e os ovos. Mexa bem e depois misture o requeijão.

– Fique mexendo até que a massa comece desgrudar do fundo da panela. Espalhe numa superfície lisa e deixe esfriar.

– Modele bolinhas e achate com um garfo e vá montando em um refratário.

Para o molho:

500g de músculo moído

500ml de molho de tomate

2 cebolas picadas

8 dentes de alho picados

1 xc. de água

1 xc. de azeitonas picadas

100g de bacon bem picadinho

3 cl. sopa de manteiga

2 tabletes de caldo de costela

400g de mussarela ralada

MODO DE PREPARO

– Aqueça a manteiga e refogue bem a carne com o bacon, a cebola e o alho.

– Refogue tudo muito bem antes de acrescentar o molho de tomate com as azeitonas, a água e o caldo de carne. Deixe o molho ferver bem.

– Despeje o molho sobre os gnochi, cubra com a mussarela ralada e leve ao forno para gratinar.

* Tempo total aproximado de preparo: 25 minutos de preparo + 20 minutos no forno