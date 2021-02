* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Inscrições para concurso da Polícia Federal terminam na próxima terça; veja os detalhes

As inscrições para o segundo maior concurso da história da Polícia Federal terminam na próxima terça-feira (9). São 1.500 vagas para cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista, sendo todas destinadas ao provimento imediato e mais 500 vagas excedentes.

Os candidatos a todos os cargos deverão fazer, além da prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica e psicológica. Já aqueles interessados em concorrer a uma vaga de delegado deverão fazer também prova oral e avaliação de títulos.

Os candidatos ao cargo de Escrivão também passarão por uma prova prática de digitação. As provas objetivas estão marcadas para o dia 21 de março e a previsão é que os candidatos aprovados participem do Curso de Formação Profissional na Academia Nacional de Polícia no segundo semestre de 2021.

No edital de abertura foram divulgadas as datas, requisitos para concorrer a uma das 1500 vagas, além dos conteúdos programáticos.

A Polícia Federal exerce as funções de Polícia Marítima, aérea e de fronteiras e, com exclusividade, de polícia judiciária de União.