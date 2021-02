Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Cemei Padre Murta realiza reunião para prestação de contas e sessão de homenagens

Montes Claros – Para fechar as atividades de 2020 no educandário foi realizada no Cemei Padre Aderbal de Almeida Murta, no bairro Vera Cruz, uma reunião presencial para prestação de contas do ano letivo finalizado e uma sessão de homenagens aos servidores da unidade escolar.

“Tomamos todas as medidas preventivas para a segurança de todos. O ambiente foi preparado com muito carinho para receber todos os servidores, inclusive com mesa posta e mimos personalizados”, destacou a supervisora do Cemei, Luciene Freitas.

A reunião, que foi aberta pela diretora Eliene Reis Aguilar, teve início com uma apresentação da cantora mirim Analú Gusmão. Na sequência, foi realizado um agradecimento especial à tesoureira Selma Gonçalves e uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos em 2020, como o “Drive thru” e a “Live do Dia das Crianças”.

Além dos servidores da unidade, o evento também contou a presença da secretária municipal de Educação, Rejane Veloso; da coordenadora da Educação Infantil, Jane Lopes; da diretora técnico-pedagógica, Elizangela Mesquita; e da coordenadora de Inspeção e Gestão Escolar, Jaciara Braga Nassau.

A diretora agradeceu a cada um dos servidores pelo compromisso e trabalhos prestados. Na ocasião, a supervisora do CEMEI, Luciene Freitas, recebeu das mãos da secretária Rejane Veloso uma placa em agradecimento pela competência demonstrada nas atividades desenvolvidas na instituição.

A reunião também contou com uma homenagem à diretora Eliene Aguilar, que em 2020 finalizou mais um ciclo de sua gestão. Os servidores agradeceram e pontuaram todas as qualidades de sua gestão, identificando-a como “uma gestão humana e de expressiva competência”.