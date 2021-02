Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura cria comissão para apurar denúncias de fura-filas na vacinação contra a COVID-19

Montes Claros – Com a Portaria 03/2021, de 10 de fevereiro de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma comissão para apurar possíveis violações das prioridades na vacinação contra a COVID-19 em Montes Claros.

Compete à comissão apurar os questionamentos e denúncias da população relativas a eventuais violações de prioridades do Plano de Vacinação Contra a COVID-19, dando posterior encaminhamento à Secretária Municipal de Saúde sobre os fatos apurados.

A comissão irá analisar denúncias de ações que estejam em desacordo com o Decreto Municipal nº 4.171, de 8 de fevereiro de 2021, assim como as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.