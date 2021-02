Norte de Minas – Projeto incentiva capacitação profissional no Samu

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – O projeto de ascensão profissional desenvolvido pelo Setor de Recursos Humanos e Núcleo de Educação Permanente do SAMU Macro Norte já está em prática. O programa que tem como objetivo proporcionar ascensão profissional como forma de valorização dos funcionários já está convocando profissionais para assumirem o cargo de enfermeiro nas Unidades de Suporte Avançado, de acordo com a necessidade da instituição.

O primeiro colaborador a ser beneficiado com a medida foi o enfermeiro Getúlio Freitas, da base de Mato Verde, que há oito anos entrou na instituição como técnico em enfermagem e, com o decorrer do tempo, se graduou como enfermeiro. Porém, o funcionário continuou atuando na Unidade de Suporte Básico (USB), que é tripulada por um condutor socorrista e um técnico em enfermagem.

Em janeiro, Getúlio participou do treinamento de aptidão disponibilizado para os profissionais que possuem graduação em enfermagem, mas que ocupavam a função de técnico, e, agora, foi convidado para assumir a função de enfermeiro na USA da base descentralizada de Monte Azul.

“Está sendo uma experiência muito boa, porque a Unidade de Suporte Avançado presta serviços de alta complexidade, o que vai contribuir na minha carreira profissional”, disse Getúlio que ficou em primeiro lugar na classificação do processo seletivo e que vê o novo cargo como a realização de um sonho.

O presidente do SAMU, Silvanei Batista, ressalta que o aproveitamento da mão de obra especializada da própria instituição, através da capacitação dos funcionários, é o tipo de iniciativa que valoriza o trabalhador e que é tão almejada pelos servidores públicos em geral. “Assim, mantemos o colaborador motivado e incentivamos a busca pelo conhecimento”, afirmou.