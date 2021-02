Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Duas pessoas ficam feridas em um capotamento de carro na BR-365

Montes Claros – Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento de um carro na BR-365, em Montes Claros, nesse domingo (14), o acidente foi em uma reta na altura do KM-27.As vítimas seguiam sentido Pirapora/ Montes Claros quando aconteceu o acidente.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a passageira relatou que o motorista, de 33 anos, perdeu o controle da direção após sofrer uma crise convulsiva.

Os dois feridos foram levados para um hospital de Montes Claros.