Clássicos que nunca saem de moda: 3 modelos de óculos de sol masculinos para ter e usar

* Por: da redação - 17 de fevereiro de 2021.

História, estilo e tradição. Essas são algumas das características dos acessórios mais desejados do guarda-roupa masculino – junto aos relógios – e que nunca saem de moda. Mesmo que se alterem os materiais de produção ou até mesmo algum detalhe nas armações, os modelos clássicos de óculos de sol masculinos mantêm sua posição de queridinhos dos homens nas ruas e passarelas.

Mesclando a herança do passado com um toque de contemporaneidade, esses tipos de óculos são garantia de sucesso na hora de montar looks cheios de elegância.

Versáteis, os óculos de sol masculinos clássicos combinam com seu estilo preferido e se encaixam em praticamente qualquer produção, seja para o dia a dia, férias na praia ou um evento ao ar livre!

Aviador

Com quase 100 anos de história, os óculos do tipo aviador foram criados a partir de uma necessidade da Força Aérea Americana e tem um passado cheio de referências no cinema e no mundo das celebridades – incluindo Tom Cruise em seu icônico papel em Top Gun.

Combinando armação fina de metal com lentes arredondadas – e espelhadas, na maioria das vezes -, a peça dá personalidade e ousadia a qualquer look.

Tartaruga

A padronagem de tartaruga também é um clássico entre os óculos de sol. Desde os anos 1920, quando eram utilizados cascos dos animais para a produção das armações, até anos mais tarde, quando o efeito passou a ser produzido a partir de acetato, sua popularidade segue em alta.

Madonna e Yves Saint Laurent são alguns dos nomes famosos que já foram fotografados com essa estampa que atende tanto aos mais tradicionalistas, quando os fashionistas.

Armação redonda

Os óculos arredondados existem desde os primórdios dessa história e, não a toa, seguem como uma opção clássica, prática e simples para garantir o estilo.

As armações redondas combinam com praticamente todo formato de rosto e podem conter detalhes nas hastes, pontes e plaquetas que lhe dão um toque de modernidade.

Imagem de Pexels por Pixabay