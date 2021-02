MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 17 de fevereiro

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2021.

Nesta quarta-feira (17/2), o tempo continua instável. Como consequência do aquecimento e da umidade, típicos do verão, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de raios em todas as regiões de Minas Gerais.

Os meteorologistas alertam para a possibilidade de, com a intensidade das chuvas, ocorrerem transtornos à população, como, por exemplo, alagamento e deslizamento de encostas, principalmente nos municípios situados no Norte e Vale do Jequitinhonha.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).