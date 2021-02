Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Campanha da Fraternidade 2021 será lançada em sessão especial na Câmara

Montes Claros – A Câmara Municipal de Montes Claros promove, nesta quinta-feira (18/02), reunião especial para lançamento da Campanha da Fraternidade 2021. A reunião será realizada às 10 horas, com participação dos parlamentares, do arcebispo metropolitano de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva e de representantes das igrejas católica e evangélicas de Montes Claros. Também participará do evento, de forma virtual, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto.

Devido às restrições sanitárias decorrentes da pandemia de coronavírus, ainda não é possível a presença física do público no Plenário, mas a reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal digital 5.3; pela rádio Terra, na sintonia 760 AM, e pelo canal da TV Câmara de Montes Claros no YouTube.

A reunião especial na Câmara abre solenemente a campanha em Montes Claros, fortalecendo a sintonia da igreja cristã com a educação cidadã e com o compromisso de criar pontes e estabelecer laços, especialmente quando se trata da defesa da vida, dos pobres e da Casa Comum.

Com o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”, e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14ª), a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, tem por objetivo promover a fraternidade, a aproximação e o diálogo entre as igrejas cristãs.