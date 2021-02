Montes Claros Shopping reúne gastronomia e música no final de semana

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – No sábado (20) e domingo (21), a partir das 16h, no Montes Claros Shopping, um final de semana com tardes animadas por música de qualidade, gastronomia e promoções imperdíveis.

Anota na agenda a programação:

Música ao vivo/ atrações:

20/02 – sábado

Praça de Alimentação

18h às 20h – axé retro – Mayara Marcondes

20h às 22h – pagode – Grupo Primeiro Quartil

Área Gourmet

16h às 18h – axé/pagode – Badalação

18h às 20h – axé retrô – Brankinho Axé A2

20h às 22h – pagode/samba – Sambanation

21/02 – domingo

Praça de Alimentação

18 às 20h – pagode – Grupo Primeiro Quartil

Área Gourmet

16h às 18h – pagode/samba – Sambanation

18h às 20h – pagode – Encontro Casual

Gastronomia – Área Gourmet:

Octoo

20 e 21/02 – sábado e domingo – 14 às 20h

Gin em dobro

Caipirinha em dobro

Chopp em dobro

20% nas pizzas

Mercatto Steak House

20 e 21/02 – sábado e domingo –15h às 20h

Chopp em dobro

Todos os petiscos com 30%