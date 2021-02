Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Presidente do SAMU visita bases descentralizadas

Norte de Minas – O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), Silvanei Batista, está visitando as 42 bases descentralizadas do SAMU Macro Norte em fevereiro, mês no qual se encerra sua gestão como presidente da instituição.

A visita tem o intuito de realizar uma espécie de prestação de contas de seus mandatos referentes aos biênios 2017/2018 e 2019/2020. Ao mesmo tempo, tem como objetivo de repor alguns utensílios utilizados pelos servidores nas bases descentralizadas como armários, aparelhos de ar condicionado, camas, televisões e outros equipamentos.

Dentre as bases visitadas, estão as dos municípios de Monte Azul, Espinosa, Olhos D’Água, Bocaiuva, Francisco Dumont, Porteirinha, Janaúba, Curral de Dentro e Francisco Sá. A ideia é que, até a última semana de fevereiro, sejam concluídas as visitas, uma vez que o novo presidente do Cisrun tomará posse no dia 28 de fevereiro.

Silvanei Batista ressalta que este período em que esteve a frente do Cisrun/SAMU foi de muito aprendizado. “A eficiência da atividade desenvolvida pelas equipes do SAMU pode determinar as chances de vida de uma pessoa que se envolveu em um acidente de trânsito ou que teve um infarto, por exemplo. Assim, tudo deve estar preparado para ocorrer da melhor maneira possível. E o atendimento às vítimas é só a ponta do iceberg: antes deste momento, teve muito planejamento, a aparelhagem das equipes, a capacitação dos funcionários…”, destaca.