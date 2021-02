Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Ponte antiga passa por duplicação no complexo viário João XXIII

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros continua executando as obras de construção do Complexo Viário João XXlll. Nessa sexta-feira, 19, a empreiteira responsável realizou a demolição de parte das laterais de concreto para a colocação de armação de ferragens, como parte das obras de duplicação da ponte localizada no cruzamento das avenidas João XXlll e Deputado Esteves Rodrigues (Sanitária). As vigas metálicas que serão instaladas na ponte já estão no local e em breve serão colocadas nas bases de sustentação de concreto.

As duas novas pontes do complexo (uma em frente ao restaurante Companhia do Churrasco, e a outra ao lado do Mercado Municipal Christo Raeff) já estão prontas e liberadas para o tráfego de veículos. A duplicação da ponte da avenida João XXlll e a construção das duas novas pontes vai acabar com o gargalo de trânsito no local, dando mais agilidade ao tráfego na região.

As obras do Complexo Viário João XXlll irão melhorar consideravelmente a mobilidade urbana em um ponto chave para o trânsito na cidade. Antes da pandemia, mais de 70 mil veículos passavam pelo trecho diariamente. Com a conclusão da obra, o tráfego vai ficar mais organizado, garantindo segurança para pedestres e condutores.