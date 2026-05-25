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Tragédia na BR-251 reacende alerta por obras e duplicação da rodovia no Norte de Minas
Tragédia na BR-251 reacende alerta por obras e duplicação da rodovia no Norte de Minas

Tragédia na BR-251 reacende alerta por obras e duplicação da rodovia no Norte de Minas

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Acidente em Salinas deixou oito mortos e nove feridos; AMAMS cobra celeridade na concessão e início das obras.

Montes Claros / Norte de Minas, 25 de maio de 2026 — O grave acidente registrado na BR-251, próximo a Salinas, que deixou oito mortos e nove feridos, reacendeu o alerta sobre a urgência das obras de melhoria e duplicação da rodovia, considerada uma das mais perigosas do país. A tragédia mobilizou lideranças regionais e reforçou a cobrança da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS) por investimentos imediatos.

O acidente

A colisão ocorreu no km 236 da BR-251, envolvendo um ônibus com 15 passageiros e dois motoristas e uma carreta carregada com rodas de pneus. Após o impacto, os veículos pegaram fogo.

  • Oito pessoas morreram carbonizadas.
  • Nove vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas para hospitais da região. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento, perícia e retirada dos veículos.

Reivindicação por obras

A AMAMS voltou a cobrar agilidade do Governo Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para assinatura do contrato de concessão da BR-251 e início das obras previstas.

O leilão da chamada “Rota das Gerais”, realizado em março na B3, em São Paulo, foi vencido pela EcoRodovias, com previsão de mais de R$ 13 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos na BR-251 e BR-116.

Declaração oficial

O presidente da AMAMS e prefeito de São João da Lagoa, Ronaldo Soares Mota Dias, destacou: “Não podemos aceitar tanta demora enquanto vidas continuam sendo perdidas. A BR-251 é uma das principais ligações entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro e há décadas a população do Norte de Minas espera por investimentos concretos. Cada dia de atraso representa mais risco para quem trafega pela estrada.”

Importância estratégica

A BR-251 possui intenso fluxo de veículos pesados e é estratégica para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial entre Minas Gerais, Bahia e demais estados do Nordeste. Lideranças regionais reforçam que a duplicação e modernização da rodovia são reivindicações históricas da população norte-mineira e fundamentais para reduzir acidentes e salvar vidas.

A tragédia em Salinas reforça a urgência de investimentos na BR-251, que impacta diretamente o cotidiano de milhares de motoristas e famílias do Norte de Minas e de Montes Claros, cidade polo da região. A duplicação da rodovia é vista como medida essencial para garantir segurança viária e desenvolvimento econômico.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da AMAMS, PRF e SAMU

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