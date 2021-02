Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 22 de fevereiro

MG – Nesta segunda-feira (22/2), o tempo ainda segue muito instável com risco de chuva forte em boa parte do estado de Minas Gerais. O volume deve ser intenso, especialmente nas regiões Central, Zona da Mata e Vale do Aço, com possibilidade de provocar enxurradas e alagamentos, além de elevação do nível dos córregos e rios.

Ao longo da semana, a tendência ainda é de tempo instável em praticamente todo o estado de Minas Gerais.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).