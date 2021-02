Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 23 de fevereiro

MG – A terça-feira (23/2) terá tempo instável em Minas Gerais. O céu fica bastante nublado, especialmente nas regiões Centro-Norte, Leste e Zona da Mata.

Embora tenham momentos de abertura do tempo, as nuvens aumentam ao longo do dia e as pancadas de chuva tendem a ocorrer à tarde e à noite.

As temperaturas continuam estáveis, oscilando entre 14ºC e 36ºC em todo o estado, e mantendo a sensação de abafamento dos últimos dias.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).