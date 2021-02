Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Novo Decreto confirma toque de recolher e endurece medidas para combater o novo Coronavírus

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros publicou um novo decreto com medidas para prevenção da Covid-19. O novo Decreto n°4.176 confirma toque de recolher por 10 dias podendo ser estendido por mais tempo.

Com o aumento do número de casos de COVID-19 e da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) fez com que a Prefeitura de Montes Claros adotasse medidas restritivas para impedir o avanço da doença.

O Decreto proíbe, a partir de quinta-feira (25/02), o funcionamento de quaisquer atividades econômicas, assistenciais, culturais e religiosas no período entre 22h e 5h, além da circulação de pessoas e veículos nas vias públicas entre 22h30 e 5h. Supermercados, lojas de conveniência, bares, restaurantes e similares também não poderão funcionar entre 21h30 e 6h.

O transporte coletivo da cidade também será afetado. Os ônibus ficarão recolhidos nas garagens entre 22h15 e 5h. Para atividades com funcionamento permitido, como farmácias, drogarias, setor hoteleiro, entre outros, fica facultado a contratação de transporte coletivo privado para condução dos funcionários no trajeto entre casa/trabalho.