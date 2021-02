Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Helicóptero foi uma conquista para o SAMU e para o Norte de Minas

Norte de Minas – O Norte de Minas é uma região que possui suas especificidades socioeconômicas, culturais e geográficas que a diferenciam das outras regiões de Minas Gerais. Após a regionalização do SAMU e a criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), em 2010, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deixou de ser exclusividade do povo montes-clarense para se tornar um serviço para uma área com 122 mil km². Com isso, de quase 362 mil pessoas, o SAMU Macro Norte passou a atender cerca de 1,5 milhão de pessoas no Norte de Minas.

Após a implantação do serviço, foi identificada a necessidade de uma opção mais rápida para determinados atendimentos como as transferências inter-hospitalares, por exemplo. Em alguns casos, a transferência de pacientes não era indicada, uma vez que as más condições das rodovias, que faziam que a ambulância trepidasse, poderiam ser responsáveis pelo agravamento do estado de saúde da vítima. Assim, a disponibilização de um helicóptero abreviaria o tempo necessário para determinados atendimentos.

Com as dificuldades encontradas para o atendimento desses pacientes em estado grave, em 2012, o Cisrun solicitou ao Governo do Estado uma aeronave para dar suporte aos atendimentos a acidentes graves e transferências inter-hospitalares. Após cinco anos de espera, em seu primeiro ano de mandato como presidente do Cisrun, Silvanei Batista, com o apoio do deputado federal Paulo Guedes, conseguiu finalmente a habilitação do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

Em 2018, o helicóptero, que era tão aguardado por todos, enfim, chegou ao sertão norte mineiro e o SAAV iniciou suas atividades. A iniciativa, que proporcionou o serviço aeromédico à população do Norte de Minas, se deu graças ao acordo firmado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 1.964/2012 que possibilitou a parceria entre Cisrun/SAMU Macro Norte, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fundo Estadual de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Com isso, vítimas de acidente de vascular cerebral (AVC), infarto, acidentes com múltiplas vítimas e as transferências inter-hospitalares aéreas puderam ser realizadas com mais segurança, conforto e, principalmente, agilidade – aspecto que merece destaque já que o tempo resposta para o atendimento a essas ocorrências é fator determinante para a sobrevida do paciente. Desde a implantação do serviço aeromédico, já foram realizados quase 600 atendimentos.

O presidente do Cisrun, Silvanei Batista, lembra que a área de atuação do SAMU Macro Norte tem cerca de 122 mil km². “É difícil visualizar, e mesmo imaginar, uma extensão tão grande. É quatro vezes maior que países como a Bélgica (30.519 km²) e seis vezes maior que Israel (20.770 km²), por exemplo. Com uma área tão imensa, e com as peculiaridades que o Norte de Minas possui, os desafios são grandes no que se refere à logística e a vinda do helicóptero foi um grande marco para o SAMU e para toda a população da região.”