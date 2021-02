A melhor promoção! Passagens de avião ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 433 e Salvador a R$ 591

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 27 de fevereiro de 2021.

Quem deseja viajar para Brasília nos voos saindo de Montes Claros também encontra promoção: ida e volta por apenas R$ 491.

Já está no ar a melhor promoção de passagens aéreas de 2021! Neste final de semana é possível comprar passagens de avião de Montes Claros para Salvador por apenas R$ 591 (ida e volta) para você viajar no mês de abril. Nos voos da Azul para São Paulo (Guarulhos) a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 433. (Confira detalhes na imagem abaixo). Quem está em São Paulo também poderá viajar para o Norte de Minas pagando o mesmo valor. Basta escolher a data no link que se encontra no final deste post.

De Montes Claros para Belo Horizonte (Confins), em voo direto da Azul, os valores da ida e volta são ainda mais surpreendentes: apenas R$ 381. Quem procura promoção para Brasília saindo de Montes Claros também encontra promoção: ida e volta por apenas R$ 491.

Quem está em Belo Horizonte encontra passagens de avião de ida e volta para São Paulo por R$ 234, Rio de Janeiro por R$ 276. Os outros destaques são os voos de ida e volta BH/Salvador por R$ 500 e para Cabo Frio a ida e a volta saindo da capital mineira custam apenas R$ 435.

Compre aqui passagens ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 433

Hospedagem com desconto

Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas. Os menores preços são para viagens nos meses de março e abril, mas para outras datas é possível encontrar passagens aéreas baratas. Basta escolher o destino e a data no link que se encontra no final deste post. Aproveite também os descontos disponíveis neste final de semana na reserva do hotel.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais