5 cuidados na hora de comprar um carro

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2021.

Confira nossas dicas para acertar na escolha do seu novo veículo

Está pensando em comprar um carro novo em 2021? Então, você precisa ler este artigo até o fim! Separamos algumas dicas importantes para que você acerte na compra do veículo e possa aproveitar a caranga nova.

A primeira dica é procurar por veículos que já estejam com o IPVA 2021 pago. Isso é importante porque o imposto pode pesar no seu orçamento e como ele é pago anualmente, você só precisa se preocupar com o pagamento no ano seguinte, se livrando de um gasto pesado.

Confira as nossas dicas abaixo e tome todos esses cuidados antes de escolher o seu carro.

Cheque o histórico do veículo

Se você está comprando um veículo mais antigo ou seminovo, é importante que você cheque o histórico do veículo antes de fechar a compra. Não é difícil encontrar veículos ruins em feirões de automóveis. Muitos carros são “maquiados”, sendo bonitos por fora, mas cheios de problemas mecânicos escondidos.

Então, chame um mecânico da sua confiança, faça um test-drive e peça para ele examinar o veículo para saber as reais condições do automóvel. Outra dica é pegar o número do Renavam e a Placa do Carro para fazer as checagens de Nada Consta e histórico como passagem por leilão, sinistro e recall.

Isso é importante para se certificar que o veículo não possui multas e nem teve nenhum problema mais grave em seu histórico, o que pode dificultar a revenda e encarecer o seguro e a manutenção.

Considere o nível de depreciação do carro

Carros novos e seminovos tem um nível de depreciação bem alto, dependendo do modelo. Ao sair da loja com o automóvel, ele já custa menos do que você pagou na concessionária. Então, um cuidado que você deve tomar é checar o nível de depreciação do veículo antes de fechar a compra.

Dessa forma, você pode anotar e dar preferência a modelos que tenham desvalorização baixa e que não percam muito valor, pensando numa revenda no curto ou médio prazo.

Faça uma estimativa dos custos do carro

Como falamos no início do texto, um automóvel é um bem que gera custos. Falamos sobre o IPVA, mas existem muitos outros gastos que podem fazer o seu orçamento. Além do imposto, você também deve conseguir valores de revisões e peças, seguro e gasto médio de combustível.

Dessa maneira, você terá uma estimativa de orçamento dos gastos ao longo do ano. Assim, você pode dar preferência a modelos com melhor custo que se encaixem no seu orçamento sem esforço.

Dê preferência a compra em concessionárias

O jeito mais seguro de comprar um carro é dar preferência para uma concessionária de sua confiança. Dessa maneira, você pode garantir que todo o processo é feito da maneira correta e evita problemas posteriores com documentos.

A compra em revendedores e particular com o próprio antigo proprietário do veículo podem ser feitas, mas as chances de gerar problemas em relação a transação é maior do que em uma concessionária.

Atente-se às condições de pagamento

Seja na compra à vista ou financiada, você deve se atentar às condições de pagamento. Assim, você pode ter a certeza dos valores de parcelas, sinal e outras taxas envolvidas na transação.

Dessa forma, você pode considerar as oportunidades de mercado e escolher o carro com melhor custo-benefício. Outra dica é usar um veículo antigo já quitado em um refinanciamento de veículo para facilitar a compra de um novo carro à vista.

O refinanciamento é uma modalidade de empréstimo com juros menores em comparação com o financiamento. Então, se você quer baratear as parcelas do carro novo, a dica é refinanciar o seu antigo e conseguir o crédito para comprar um novo à vista.

Dessa maneira, você consegue baratear as parcelas no primeiro momento e ter um segundo carro de reserva que pode virar um ativo para gerar renda ou mesmo ser vendido após a quitação do refinanciamento.