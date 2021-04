Brasília: viaje de BH para a capital federal com voos a partir de R$196 ida e volta

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 8 de abril de 2021.

Com as expectativas de retomar parte das atividades de comércio e turismo nos principais destinos brasileiros, além das viagens emergenciais que seguem ocorrendo em todo o país, as companhias aéreas estão anunciando, com frequência, voos baratos para os meses de abril, maio e junho.

Quem sai de Belo Horizonte, por exemplo, encontra boas opções de voos para Brasília por R$196 ida e volta com taxas inclusas. É uma oportunidade de visitar a capital federal a negócios, para visitar a família ou fazer um roteiro pelas atrações do Cerrado, como a Chapada dos Veadeiros.

Mas também há voos promocionais saindo direto de Montes Claros, principalmente em junho. Os destaques ficam por conta do Rio de Janeiro, por R$451, São Paulo, por R4495 e Salvador, por R$718. Todos incluindo trechos de ida e volta e taxas.

Em abril e maio, também dá para voar – ida e volta com taxas – gastando pouco, a partir de Belo Horizonte, para: Vitória, por R$278, Curitiba, por R$350 e Fortaleza, por R$504.

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Foto: Pixabay